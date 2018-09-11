ترتيب الجزائر في تصنيف أقوى جيوش العالم!

تقدم الجيش الجزائري إلى المرتبة 23 في تصنيف "غلوبال فاير باور" لأقوى جيوش العالم لعام 2018، وارتقى بـ 3 درجات عن التقييمات السابقة.

وكان الجيش الجزائري احتل، حسب إحصاءات2017 الخاصة بالقدرات العسكرية للجيوش، المرتبة 26 عالميا والثالث عربيا بعد مصر والسعودية، وحاز على المرتبة الثانية على المستوى المنطقة العربية متجاوزا السعودية في ترتيب 2018.

وتصدر قائمة هذا التقييم لأقوى جيوش العالم، الجيش الأمريكي، يليه في المرتبة الثانية الجيش الروسي، ثم الجيش الصيني.

ويعتمد "غلوبال فاير باور" على عدة معايير في تصنيف قوة جيوش الدول المختلفة منها عدد أفراده إجمالا، وعدد الأفراد المستعدين للقتال من مواطني البلد، ونوعية التسليح وطبيعة البلاد الجغرافية، وموارده الطبيعية، وميزانيته الدفاعية، وعوامل أخرى.

ويرصد هذا التصنيف وجود 120 مليونا و25 ألف أمريكي جاهزين للالتحاق بجيش بلادهم، ويسجل امتلاك هذا الجيش 8848 دبابة، و41 ألف عربة عسكرية، وبميزانية دفاع تبلغ 581 مليار دولار.

أما الجيش الجزائري فعدد الأفراد الجاهزين للالتحاق به من مواطنين يبلغ 20 مليونا و400 ألف شخص، وبحوزته 2405 دبابة، و6754 عربة مدرعة، و528 طائرة حربية، و280 مروحية، و46 مروحية قتالية، و6 غواصات، بميزانية بأزيد من عشر مليارات دولار.