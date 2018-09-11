الإعلام العربي و العراقي يتناقل تصريح بيراف على أنه اعتذار رسمي من طرف الدولة الجزائرية !

يبدو أن رئيس اللجنة الاولمبية الجزائرية مصطفى بيراف، قد تجاوز صلاحياته بتقديمه اعتذارا للشعب العراقي عما بدر من أنصار اتحاد العاصمة ضد فريق القوة الجوية العراقي.

وقدم بيراف اعتذاره لمسؤولي السفارة العراقية بالجزائر، أين أدان تصرف أنصار اتحاد العاصمة.

هذا وتناقلت العديد من المواقع العربية والعالمية تصريح رئيس اللجنة الأولمبية مصطفى بيراف، وكأنه اعتذار رسمي من الدولة الجزائرية للعراقيين.

وكتب موقع "العربة نت" موضوعا تحت عنوان، " الجزائر تعتذر للعراق بعد هتافات صدام حسين"، تناولت فيه الاعتذار الذي قدمته اللجنة الأولمبية الجزائرية على أنه اعتذار رسمي من الدولة الجزائرية.

في حين كتب موقع "إرم نيوز"، مقالا بعنوان " عقب هتافات “صدام حسين”.. الجزائر تحتوي أزمة دبلوماسية مع العراق"، ذكر فيه أن وزير الشباب والرياضة قال أن ما وقع في ملعب عمر حمادي "حادثة معزولة"،ورغم هذا إلا أن ذات الموقع استعان بتصريح وبيان اللجنة الأولمبية ورئيسها على أنه اعتذار رسمي من الدولة الجزائرية لنظيرتها العراقية.

ويبدو من خلال ما قام به بيراف بتقديمه لاعتذار للعراقيين باسم الجزائريين شعبا ودولة، تجاوزا لصلاحياته، خاصة وأنه غير مخول لأمور مثل هذه، في ظل وجود قنوات رسمية تعبر عن موقف الجهات الرسمية الجزائرية، ممثلة في رئيس الجمهورية ، والوزير الأول، ووزير الخارجية.

كما أن وزير الشباب و الرياضة تناول الموضوع و تحدث فيه، ولم يقدم أي اعتذار رسمي حول الحادثة التي اعتبر أنها "حادثة معزولة" لا تستدعي كل هذا التضخيم.