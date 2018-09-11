بالفيديو.. ” حراڤ” جزائري يصدم الرئيس الفرنسي ماكرون !!

صدم مهاجر جزائري، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عندما أخبره أنه متواجد في فرنسا منذ 8 سنوات بدون وثائق.ودار حوار بين ماكرون وبعض المهاجرين في مارسيليا، واستمع إلى انشغالاتهم، لينصدم من كلام حراڤ جزائري.

حيث وخلال الحديث الذي دار بين الفرنسي والجزائري، أخبر الأخير ماكرون أنه متواجد في فرنسا منذ 8 سنوات لكن بدون وثائق.

وطالب الرئيس الفرنسي مهاجر جزائري، بتسوية وضعيته، بعدما أخبره أنهم مهاجرون بدون وثائق، حيث قال له: ” نحن مهاجرون بدون وثائق ولكننا نحبك”.

ولم يفوت المهاجر الجزائري الفرصة من أجل أخذ صورة تذكارية مع الرئيس الفرنسي، الأمر الذي تقبله الأخير بابتسامة عريضة، وأكد له مرة أخرى أنه ملزم بتسوية وضعيته.