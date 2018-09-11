روراوة يعتذر للإتحاد العراقي بعد حادثة “بولوغين” !

اعتذر “محمد روراوة” نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم من الاتحاد العراقي لكرة القدم بعد الحادثة التي وقعت في ملعب عمر حمادي ببلوغين في المباراة التي جمعت بين إتحاد العاصمة و القوة الجوية العراقي.وذكر بيان للإتحاد العراقي لكرة القدم حسب ما أوردته الصحافة العراقية اليوم الثلاثاء ، أن رئيس الاتحاد العراقي تلقى إتصالا هاتفيا من “محمد روراوة” بصفته نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ورئيس لجنة تنظيم كأس العرب عبر فيه عن أسفه واعتذاره لما بدر من جماهير “سوسطارة”.

وأوضح البيان أن مسعود طالب رئيس الاتحاد العراقي طالب من روراوة بأن يتم تقديم اعتذار رسمي من قبل إدارة اتحاد العاصمة والاتحاد الجزائري، مع معاقبة جماهير “سوسطارة” بأقصى العقوبات.