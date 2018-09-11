صحيفة خليجية: خلق أزمة مع الجزائر محاولة لحجب الأنظار عن أزمات داخلية في العراق

تعمل الحكومة وأحزاب السلطة العراقية على التصعيد حيال الأزمة مع الجزائر، بسبب ما أسمته بـ" الهتافات الطائفية"، في مباراة اتحاد العاصمة ونادي القوة الجوية العراقي، والذي انسحب فيها هذا الأخير ربع ساعة قبيل انتهاء اللقاء.

وتواصل وسائل إعلام وشخصيات سياسية ومؤسسات عراقية التصعيد في الأزمة، بشكل تقول صحيفة "العربي الجديد "الخليجية" أنه غطى على أزمة البصرة والتظاهرات المندلعة في مدن جنوبية عدة من البلاد، إضافة إلى الخرق الدستوري وبقاء البرلمان بلا رئاسة للأسبوع الثاني على التوالي.

وفي هذا السياق، قال مسؤول عراقي بوزارة الخارجية العراقية، لصحيفة "العربي الجديد"، إنّ "أزمات مثل هذه تحدث وحدثت كثيراً لكن تم تلافيها والتغاضي عنها، لكن الحكومة والأحزاب تحاول تحويلها إلى قضية طائفية لحجب الأنظار عن البصرة".

وأضاف: "لم تكن أزمة بالمستوى الحقيقي الذي تم تهويله في العراق، بقدر ما هي أزمة افتعلتها الجهات السياسية والحكومية في العراق"، كاشفاً عن أن "شهادة السفارة العراقية في الجزائر أكدت حسن استقبال وضيافة الفريق العراقي وأن الشعارات لم تكن موجهة ضد طائفة معينة بالعراق".

وأكد أنّه "كان بالإمكان أن تتواصل المباراة، خصوصاً مع عدم وجود أي تهديد للفريق العراقي، لكنّ قرار الانسحاب كان بعد أن أيقن الفريق العراقي أنه خاسر المباراة ولو كان متقدماً فيها لما كان لينسحب وهذا المؤكد".