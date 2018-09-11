حفتر يتراجع عن أقواله ويتهم قطر

بعد أيام من الزوبعة التي أثارتها تصريحاته بنقل الحرب إلى الجزائر، بسبب اختراق جنود جزائريين الأراضي الليبية، حسبه، تراجع اللواء خليفة حفتر عن أقواله عبر مؤتمر صحفي نشطه الناطق باسمه.

وقال العميد أحمد المسماري "العلاقات الجزائرية الليبية أكبر من ما أسماه الفوضى الإعلامية التي أثارتها قناة الجزيرة القطرية، وأفكارها الشيطانية".

بعد أيام من الزوبعة التي أثارتها تصريحاته بنقل الحرب إلى الجزائر، بسبب اختراق جنود جزائريين الأراضي الليبية، حسبه، تراجع اللواء خليفة حفتر عن أقواله عبر مؤتمر صحفي نشطه الناطق باسمه.

وقال العميد أحمد المسماري "العلاقات الجزائرية الليبية أكبر من ما أسماه الفوضى الإعلامية التي أثارتها قناة الجزيرة القطرية، وأفكارها الشيطانية".