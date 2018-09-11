كانت محتجزة بأحد المنازل في تيارت .. هكذا تم العثور على الفتاة الجلفاوية المختفية!

رجعت اليوم، فتاة حاسي بحبح بولاية الجلفة المدعوة "سعيدة تفاح" البالغة من العمر 19 عاما الى بيتها العائلي وذلك عقب تنقل أهلها الى بلدية فرندة بولاية تيارت وإصطحابها من هناك وذلك عقب غيابها لمدة 10 أيام.

وحسب مصادر " البلاد " فإن الفتاة تم تحريرها من قبل مصالح الأمن عقب إحتجازها بأحد المنازل في بمنطقة تدعى الشلالية .

هذا وإنتقلت عائلة الفتاة الى بلدية فرندة وإسترجعتها من هناك وأشارت ذات المصادر بأن مصالح الأمن اوقفت أحد الأشخاص بمعية إمرأة لهم علاقة بقضية إحتجاز فتاة حاسي بحبح مع العلم بأن فرضية الإختطاف وتحويل الفتاة قائمة الى حد الآن وهو ماتحقق فيه مصالح الأمن محل الإختصاص .

هذا وقالت مصادر " البلاد " بأن مصالح الأمن بحاسي بحبح إستمعت الى الفتاة لمعرفة ظروف الاحتجاز ولايزال التحقيق في هذه القضية متواصلا .