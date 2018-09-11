وزارة الثقافة الجزائرية تكرم نظيرتها الأمريكية بفسيفساء لكينيدي

قامت وزراة الثقافة الجزائرية بتقديم هدية لنظيرتها الأمريكية متمثلة في فسيفساء فنية للرئيس الأمريكي الأسبق الراحل “جون كينيدي”.وحسب تغريدة لوزير الثقافة عز الدين ميهوبي، فإن هذا التكريم جاء كعرفان وشكر من الجزائر لكينيدي، وماقدمه من دعم تاريخي للقضية الجزائرية آنذاك.

للإشارة هذا التكريم لفسيفساء الذي أنجزها مخبر تيبازة، جاء على هامش المعرض الإقتصادي الثقافي الجزائري المقام بالعاصمة الأمريكية واشنطن.