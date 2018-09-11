فيديو: هكذا ساهم شباب جزائريون في إيقاف مسلح أفغاني بباريس

ساهم 4 شبان جزائريين في توقيف مسلح من أصل أفغاني اعتدى على المارة في المنطقة المسماة "الدائرة 19" بباريس الفرنسية.

وروى أحد الشبان الجزائريين، المدعو بوجمعة حماني لـ Franceinfo ، تفاصيل ما حدث وكيف تدخلوا وطاردوه من أجل إيقافه.

وقد أصيب سبعة أشخاص بجروح، بينهم أربعة إصاباتهم خطيرة، مساء الأحد في باريس، بعد تعرضهم لهجوم بسكين شنه رجل "يُرجَّح أنه أفغاني الجنسية" تم إلقاء القبض عليه، وكان يحمل سلاحا أبيض وقضيبا حديديا، حسبما أفادت مصادر متطابقة.