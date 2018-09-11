روراوة يتدخل في "الأزمة الرياضية" بين الجزائر و العراق!

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، في بيان نشرته العديد من المواقع الاخبارية العراقية، ان رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبد الخالق مسعود ، تلقى اتصالا هاتفيا من محمد روراوة النائب الاول للاتحاد العربي لكرة القدم ورئيس الاتحاد الجزائري السابق، عبر فيها عن اسفه واعتذاره لما بدر من جماهير نادي اتحاد العاصمة اتجاه نادي القوة الجوية العراقي من هتافات ادت الى انسحابه من المباراة.

وطالب مسعود وفقا للبيان من روراوة بان يتم تقديم اعتذار رسمي من قبل ادارة نادي اتحاد العاصمة وكذلك الاتحاد الجزائري مع مطالبة الاتحاد العربي بانزال اقصى العقوبات بحق جماهير النادي الجزائري.