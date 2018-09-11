عضو الإتحاد العراقي يهاجم الجزائريين ويصفهم بالإرهابيين والدواعش !!

تخطى عضو الإتحاد العراقي لكرة القدم كمال زغير كل الخطوط الحمراء، بعدما تهجمه على الجمهور الجزائر واصفا إياه بأخطر الأوصاف.ووصل الأمر بكمال زغير إلى درجة وصف الجمهور الجزائري بالإرهابي والداعشي..مضيفا أنه من حق الجزائريين أن يهتفو بإسم صدام حسين لأنه كان “معيشهم ويوكل فيهم” –حسبه- ”

وتعيش الكرة العراقية والجزائرية أزمة كبيرة بعد الأحداث التي شهدتها مباراة البطولة العربية للأندية الأبطال التي جمعت إتحاد العاصمة والقوة الجوية العراقي يوم الأحد الماضي بهد تمجيد أنصار سوسطارة للرئيس العراقي السابق صدام حسين وهو ما لم يتجرعه العراقييون الذين إنسحبوا من أرضية الميدان عند الدقيقة الـ70.