أمطار رعدية مرتقبة على هذه الولايات الجنوبية

ستشهد عدد من ولايات الجنوب الجزائري، أمطارا رعدية، وهذا ابتداء من مساء اليوم الثلاثاء، بحسب ما أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية

وحسب النشرية فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار الرعدية هي كل من : بشار تندوف و نعامة.

وأضاف ذات المصدر أن صلاحية النشرية تمتد من اليوم الثلاثاء على الساعة الثالثة زوالا إلى غاية يوم غد الأربعاء على الساعة السادسة مساء.

وتوقعت النشرية أن تصل كمية الأمطار المتساقطة 25 ملم