لجنة الإنضباط للإتحاد العربي تدرس شكوى القوة الجوية ضد سوسطارة !!

تدرس لجنة الإضباط التابعة للإتحاد العربي لكرة القدم، الشكوى التي تقدمت بها إدارة القوة الجوية العراقي ضد إتحاد العاصمة، بعد حادثة ملعب بولوغين.حيث علمت “النهار” من مصادر مؤكدة، أن ملف المباراة على طاولة لجنة الإنضباط التابعة للإتحاد العربي لكرة القدم، بعدما تقدم الفريق العراقي بشكوى رسمية للإتحاد العربي أمس الإثنين.

حيث يشتكي الفريق العراقي من هتافات طائفية -حسبهم- بعدما هتف انصار سوسطارة باسم الرئيس السابق للعراق صدام حسين، ويطالب بمعاقبة الفريق الجزائري.

يأتي هذا في وقت يلتزم الإتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، الصمت، حيث لم يصدر أي بيان في القضية إلى حد الآن.

و في المقابل تنص لائحة الإنضباط في الإتحاد العربي لكرة القدم على معاقبة الفريق المنسحب أثناء المباراة ، مع شطب النتائج وفرض غرامة لا تزيد عن 1 مليون دولار أمريكي إضافة إلى الخسائر التي تطلبها الشركة الراعية.

كما يجوز للجنة الإنضباط والأخلاق توقيع عقوبة مالية إضافية كتعويض للشركة الراعية والشركة الناقلةمتى ما ثبث للجنة حدوث أضرار مالية على أن يقدر ذلك من طرف خبراء مختصين.

وكان الفريق العراقي قد غادر أرضية ميدان ملعب بولوغين، السبت الماضي في الدقيقة 70 من المباراة بحجة الهتافات التي أطلقها الانصار ورفض المسيرون مواصلة اللقاء.