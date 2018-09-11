نحو سحب تنظيم “كان 2019” من الكاميرون !!

لا تزال الأمور غامضة بخصوص مكان احتضان فعاليات كأس أمم إفريقيا 2019، خاصة بعد التأخير الكبير للأشغال في الكاميرون “البلد المنظم”.وسيعقد “الكاف” اجتماعا في “شرم الشيخ” قبل نهاية الشهر الجاري من أجل الفصل في قضية احتضان الكاميرون لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2019.

وكان “أحمد أحمد” رئيس “الكاف”، قد صرح يوم 27 أوت الماضي في حوار أجراه مع شبكة “ESPN” أنه ليس متأكدا من أن تكون الكاميرون جاهزة لاحتضان كان 2019.

وقال رئيس الكاف حينها: “لست متأكدا إذا كان الكاميرون قادرا على تنظيم كأس أمم إفريقيا”.

وأضاف: “نحن في انتظار العديد من الأشياء ومتبقي القليل من الوقت”.

وتابع: “سيكون من الخطر المجازفة باللاعبين خاصة الذين يلعبون في أوروبا والقارات الأخرى، باللعب تحت ظروف ومرافق صعبة”.