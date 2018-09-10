رئيس عمادة الأطباء الجزائريين” لابد من إنشاء وكالة وطنية لليقظة الصحية”

شدّد رئيس عمادة الأطباء الجزائريين ” محمد بقاط بركاني” أن الجزائر، عازمة على إنشاء الوكالة الوطنية لليقظة.

تعمل على مقاومة الأوبئة التي تهدد الصحة العمومية في الجزائر.

وخلال نزوله، اليوم الإثنين، على القناة الإذاعية الأولى، أوضح أن الوكالة ستعمل على إستشراف الآفاق الصحية لكل المناطق بحسب

خصوصياتها، وتسطر مخططات لمواجهة الاخطار المحتملة ، كما ستساهم في إطلاق الإنذارات المتعلقة بالأخطار الصحية لبعض المهن.

وأضاف أنه يجب تحضير مخططات لمواجهة مثل حالات الكوليرا أو البوحمرون، الذين ضربو الجزائر أخيرا، وإنتشارهما بسرعة عنذنا.

كما دعى إلى وجوب ترسيخ ثقافة نظافة المحيط الخارجي في المجتمع،

لأن الممارسات الحالية تظهر كيف تخلى المواطن الجزائري عن المحيط الخارج عن منزله، وكأن المحيط الخارجي لايعنيه.