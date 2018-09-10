“بن مسعود” .. القطاع السياحي وفر 60 ألف منصب شغل جديد

أكد وزير السياحة والصناعات التقليدية،” عبد القادر بن مسعود ” أن القطاع السياحي، خلال الأشهر الماضية، وفر 60 ألف منصب شغل.

بينما المرافق السياحية الأخرى الجاري تجسيدها ستخلق 40 ألف منصب شغل إضافي وهذا ما يدل “بأن قطاع السياحة يعرف حركية تصاعدية ودائمة.

وعلى هامش زيارة التفقد والعمل، لعدة مشاريع سياحية، التي قادته، اليوم الإثنين إلى العاصمة.

نشط ندوة صحفية، أوضح أن المشاريع الفندقية الكبرى من صنفي 5 و4 نجوم،

التي تم تفقدها في كل من بمنطقتي باب الزوار، وسيدي فرج، ستوفر 18 ألف منصب شغل قبل نهاية السنة الجارية.