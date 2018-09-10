تعيين 41 إمرأة في مناصب قيادية في رئاسة شؤون الحرمين الشريفين

قرر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمان بن عبد العزيز سديس، تعيين 41 إمرأة في مناصب قيادية في رئاسة شؤون الحرمين

وجاء في بيان للرئاسة أصدرته اليوم الإثنين: “انطلاقا من حرص الرئاسة على مواكبة الرؤية المباركة لبلادنا 2030، والعمل على تنفيذها والإستفادة من معطياتها”

“ولأن المرأة المسلمة رسالة مهمة وركيزة اساسية في تحقيق الرؤية ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة”

وجاء أيضا: “تعمل المرأة على ان تون عنصرا بناء وعاملا فاعلا في تطوير الخدمات التي تقدم في الحرمين الشريفين وذلك عبر إتاحة مجالات عملية أوسع وفتح آفاق أرحب من شانها تحقيق التقدم والتطوير والإزدهار وفق الضوابط الشرعية التي قامت عليها المملكة”