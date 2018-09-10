طوارق ليبيا تعرب عن تقديرها لموقف الجزائر

جاء في بيان للمجلس الاجتماعي الأعلى لطوارق ليبيا، المنتشرة في الصحراء الكبرى ببلاد ليبيا والجزائر ومالي، اليوم الاثنين، أن قبائل الطوارق في ليبيا، تعرب عن تقديرها عاليا موقف الجزائر الداعم لبسط الأمن والاستقرار في البلاد.

ودعت القبائل إلى معالجة أي قضايا خلافية عن "طريق الحوار"، مع الحرص على عدم القيام بأية أعمال تزيد الأمر تعقيدا، لأن انعكاساتها ستكون "كارثية".

وكان خليفة حفتر قائد القوات المدعومة من برلمان طبرق، قد هدد بشن حرب على الجزائر بدعوى "دخولها" الأراضي الليبية.