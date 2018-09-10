أولياء تلاميذ المناطق النائية يشتكون من انعدام النقل المدرسي

عبر أولياء التلاميذ الذين يقطنون بالمناطق النائية عن استيائهم وتذمرهم الشديدين إزاء عدم توفير وسائل النقل وحافلات النقل المدرسي مع بداية الدخول المدرسي عبر مختلف البلديات بعنابة وبالأخص بالمناطق النائية والقرى حيث يضطر الأطفال المتمدرسين إلى قطع مسافات طويلة مشيا على الأقدام للتمكن من الالتحاق بمقاعد الدراسة في الصباح ومشي نفس المسافة في المساء للعودة إلى منازلهم وسط المسالك الوعرة كما أبدى الأولياء تخوفهم من تعرض أبنائهم لحوداث الطرقات أو هجمات الكلاب المتشردة التي تعرف انتشارا واسعا بتلك المناطق ولهذا فإنهم يناشدون الجهات المعنية وبالأخص مصالح البلديات بالتنسيق مع مديرية النشاط والتضامن الاجتماعي التدخل العاجل من خلال توفير حافلات للنقل المدرسي لنقل أبنائهم في الصباح إلى مؤسساتهم التربوية والعودة بهم في المساء إلى مناطق سكناتهم خاصة أنهم يقطنون بمناطق معزولة ونائية بعيدة عن الطريق وتنعدم بها وسائل النقل.