المستفيدون من مشروع 175 سكنا ترقويا مدعما بالحروش يطالبون الوالي بالتدخل

ما يزال مشروع 175سكنا ترقويا بالحروش يراوح مكانه،حيث أن الأشغال تسير بسرعة السلحفاة،إضافة إلى المشاكل التي يشهدها ووقوع صراعات بين المستفيدين و المرقي العقاري بسبب التراجع عن الاتفاق وظهور مطالبات مالية جديدة،ما دفع بالمستفيدين للمطالبة بتدخل الوالي من أجل الضغط على المرقي العقاري وإرغامه على إنهاء المشروع دون إضافة أعباء مالية جديدة عليهم،سيما أن الشروط والمبالغ المالية محددة سلفا المستفيدون من المشروع السكني الترقوي مدعم بحي التحصيص رقم 3 ببلدية الحروش بولاية سكيكدة، أكدوا في شكوى موجهة لوالي الولاية تسلمت آخر ساعة نسخة منها، أنهم أودعوا الملفات لدى الدائرة في 2011 لكن الأشغال انطلقت في 2014 والقائمة لم تضبط سوى في 2017 ولحد الآن الأشغال لم تكتمل وتعرف تأخرا، و ذكروا وجود تلاعبات في تحرير العقود من طرف أحد الموثقين تتنافى مع الصيغة الاكتتابية التي ينظمها ويضبطها القانون و اشتكوا من إرغام كل مكتتب بدفع مبلغ 36 مليون سنتيم زيادة على الثمن الأصلي للمسكن المحدد قانونا بـ 288 مليون سنتيم معتبرين ذلك احتيالا وتلاعبا وتجاوزا للقوانين. و جاء في نص الشكوى أن المرقي العقاري تحصل على قطعة أرض مساحتها 0.63 هكتار، بينما المساحة الاجمالية المبنية هي 14000 متر مربع بينها 8000 متر مربع عبارة عن محلات تجارية موزعة على 3 عمارات تتكون من 7 طوابق مع لجوئه إلى استبدال 8 سكنات وتحويلها من العمارات المخصصة للمكتتبين إلى عمارة متواجدة على أرضية هي في الأصل مساحة خضراء لينجز مكانها 3 عمارات، ما أدى إلى تلاصق العمارات. ويأمل المواطنون أن يتدخل الوالي ليرفع عنهم الظلم و التعسف، ويجبر المرقي العقاري على إنهاء المشروع ليمكنهم من سكناتهم.

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