والي عنابة يقف على تصرفات مخالفة للقوانين بمكتب الـ DAL

كشفت مصادر مطلعة أن والي عنابة محمد سلماني وقف أول أمس خلال زبارة فجائية على ممارسات مخالفة للقوانين بمكتب مدير الإدارة المحلية DAL أين قام مباشرة بطرد جميع المتواجدين وتوبيخ المسؤول الذي تؤكد ذات المصادر بأنه رفع ضده تقريرا أسود إلى الوزارة الوصية وحسب المعلومات التي وردت آخر ساعة فإن والي عنابة كان قد اطلع على ما كان يوصف بالإشاعات عن تصرفات غير قانونية لمدير الإدارة المحلية خلال ساعات العمل وحتى خارج أوقات العمل داخل مكتبه المتواجد بمقر ولاية عنابة وهو ما دفع بالمسؤول الأول للقيام بزيارة مفاجئة أول أمس رفقة الأمين العام للولاية لمكتب المسؤول أين وقف على جميع التجاوزات التي وضعت مسؤول الإدارة المحلية في ورطة كما تؤكد جميع الإشاعات والأحاديث التي تقال عنه بكواليس مقر الولاية بعد ما تحول إلى محور حديث العام والخاص خاصة خلال الأسابيع الأخيرة وتجدر الإشارة إلى أن مدير الإدارة المحلية بعنابة يشغل منصبه منذ ما يزيد عن الأربع سنوات قادما من أحدى الولايات الداخلية وكان بعرف حينها أي بعد التنصيب بالرصانة والحنكة في العمل إلى جانب المواقف التي كتب بها اسمه بتاريخ ولاية عنابة قبل أن يشاع مؤخرا أو خلال الأشهر الأخيرة تحول المسؤول وتمرده على القوانين الداخلية وذلك من خلال تصرفات مخالفة للقوانين داخل مكتبه خلال ساعات العمل وهو وقف عليه والي عنابة من خلال الزبارة الفجائية أول أمس.