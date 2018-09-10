جمع أكثر من 5 آلاف طن من النفايات بقسنطينة

تتواصل الحملة الوطنية للنظافة التي تم إطلاقها الخميس الماضي، حيث شملت 3 دوائر بولاية قسنطينة، و قامت المصالح المختصة خلالها بجمع أزيد من 5500 طن من النفايات. و أورد بيان صادر عن مصالح الولاية، أن العمال بدوائر الخروب و عين عبيد و ابن زياد، تمكنوا من رفع كميات هائلة من النفايات، قدرت بمجموع 5554 طنا، و ذلك بتسخير جميع الوسائل المادية و البشرية، و يأتي هذا في إطار الحملة الكبرى التي أعلنت عنها وزارة البيئة و الطاقات المتجددة، ففي دائرة عين عبيد تم تجنيد 68 عاملا و 10 آليات، ما ساعد على رفع 940 طنا، أما في دائرة ابن زياد فقد تم من خلال 21 عاملا و 18 آلية عتاد، تجميع 44 طنا، بينما وصل حجمها بدائرة الخروب و تحديدا في المدينة الجديدة علي منجلي التي تضم كثافة سكانية مرتفعة، إلى 3200 طن رفعها 295 موظفا من مختلف المؤسسات العمومية باستغلال 74 آلية. و أضاف المصدر ذاته أن العملية في مدينة الخروب، عرفت القضاء على 500 طن من النفايات، بعد أن سخر لها 77 عاملا، و ذلك على أن تستمر كل يوم سبت عبر بلديات الولاية.