320 تلميذا يستفيدون من دروس السلامة المرورية والعبور

باشرت مصالح أمن ولاية عنابة أول أمس برنامجها التحسيسي،المسطر بالتنسيق مع مديرية التربية لولاية عنابة على مستوى المؤسسات التربوية بأطوارها الثلاث «الابتدائي ، المتوسط والثانوي».حيث تناولت الدروس المقدمة موضوع السلامة المرورية والعبور السليم لفائدة تلاميذ كل من ابتدائية عينوز عبد العزيز بحي واد الفرشة و ابتدائية علي بن أبي طالب بحي سيبوس أين استفاد حوالي 320 تلميذا من هذه الدروس، وهو ما تفاعل معه التلاميذ واستحسنته الأسرة التربوية،هذا وأضاف بيان أمن ولاية عنابة أن البرنامج متواصل ليشمل العديد من المؤسسات التربوية الكائنة بكل من دائرة عنابة، الحجار،البوني، برحال و عين الباردة ، حيث سيتم التطرق إلى العديد من المواضيع منها، الاستعمال السيء للأنترنات، المخدرات، المحافظة على البيئة والمحيط، العنف المدرسي ...وتجدر الإشارة إلى أن مصالح أمن ولاية عنابة تستغل كل المنابر والقنوات لدعم علاقاتها بالمواطن وتجسيد مبدأ الشرطة الجوارية.