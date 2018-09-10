عنابة: حجز 310 غرامات من الكوكايين

عنابة: حجز 310 غرامات من الكوكايين

تم حجز 310 غرامات من المخدرات الصلبة (كوكايين) ،ليلة الأحد إلى الإثنين، بمطار رابح بيطاط بعنابة و ذلك خلال عملية تفتيش جمركية لمسافر كان قادما من باريس (فرنسا)، حسب ما علم اليوم من نيابة المديرية المكلفة بالاتصال بالمديرية الجهوية للجمارك .

وأوضح المصدر بأن هذه الكمية من الكوكايين عثر عليها بحوزة شاب جزائري يقيم بالجزائر العاصمة ويبلغ من العمر 34 سنة كان مسافرا على متن الرحلة باريس-عنابة التي حطت بمطار رابح بيطاط مساء اليوم. وقد تم توقيف المعني وفتح تحقيق من طرف الجهات الأمنية المختصة،حسب ما تمت الإشارة إليه.

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