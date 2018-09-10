المنتخب الليبي يستقبل نيجيريا على ملعب عمر حمادي !

إختار المنتخب الليبي لكرة القدم، ملعب عمر حمادي بالجزائر، لإستقبال نظيره النيجيري في إطار الجولة الثالثة من تصفيات كان 2019 بالكامرون.

وكشفت صحيفة “الوسط “الليبية” أن المدرب الأول للمنتخب الليبي الجزائري عادل عمروش كان وراء طلب الإستقبال في بولوغين.

وسيكون معقل نادي سوسطارة يوم 16 سبتمبر المقبل، مسرحا لمواجهة صعبة للمنتخب الليبي أمام زملاء نجم تشيلسي الإنجليزي فيكتور موزيس.

يذكر أن المواجهة ستكون الثانية للمنتخب الليبي بالجزائر، بعد أن سبق لهم إستضافة المنتخب التونسي في تصفيان مونديال روسيا.