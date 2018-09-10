هذه شروط و إجراءات الحصول على الإقامة الدائمة في قطر

أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن الإجراءات التنفيذية الخاصة بالحصول على الإقامة الدائمة في قطر، بالإضافة للامتيازات التي ستمنح للحاصل على هذه الإقامة، وذلك خلال مؤتمر صحفي للوزارة اليوم الاثنين،نقلت تفاصيله “الجزيرة.نت”.

وذكر مدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة العميد سالم صقر المريخي شروط منح الإقامة، وأنها تتركز في أن يكون المقيم قد أمضى 20 عاما داخل قطر إذا كان قد ولد خارجها، وعشرة أعوام إذا كان من مواليد الدولة.

وأضاف العميد المريخي: وأن يكون له دخل يكفيه وأفراد أسرته، بالإضافة إلى أن يكون محمود السيرة والسلوك وحسن السمعة.

كما تحدث عن الفئات المستثناة من أية شروط للحصول على الإقامة الدائمة، وهم أولاد القطرية المتزوجة من غير قطري، أو زوج القطرية غير القطري، أو زوجة القطري غير القطرية، أو أولاد القطريين بالتجنيس أو الذين أدوا خدمات جليلة للدولة، أو ذوو الكفاءات الخاصة التي تحتاجها الدولة.

امتيازات الإقامة

وعن امتيازات الحاصل على الإقامة الدائمة، قال المريخي إنه سيحصل على العلاج والتعليم في المؤسسات الحكومية داخل الدولة بالمجان.

كما يجوز لحامل البطاقة الاستثمار في أنشطة قطاعات الاقتصاد الوطني دون شريك قطري، ولحامل البطاقة الحق في تملك العقارات بالإضافة لعدم الحصول على أذن خروج.

وللحصول عليها يجب أن يكون تقديم الطلب بواسطة الوسائل الإلكترونية في موقع الوزارة أو البرامج التي تتبعها، وأن تخضع الطلبات للتدقيق القانوني والتأكد من استيفاء الطلبات لكافة الشروط القانونية.

كما تعرض الطلبات على لجنة الحصول على البطاقة الدائمة وتصدر اللجنة توصياتها بشأن هذه الطلبات.

و في حالة الموافقة تحال هذه الطلبات إلى الإدارة العامة للجوازات لإصدار البطاقة الدائمة.

وعن المادة الرابعة في القانون التي حددت بأن يحصل مئة شخص سنويا على الإقامة الدائمة، أوضح المريخي أن الأعداد غالبا ما تشكل هاجسا في قطر بسبب الحجم الديمغرافي للسكان، ولكن القانون سمح بجواز زيادة الرقم على مئة شخص في المستقبل.

وحول تفسير معنى الكفاءات أو الخدمات الجليلة التي ذكرها القانون، قال المريخي إن اللجنة تقوم حاليا بوضع معايير موضوعية بمساعدة المؤسسات الأخرى داخل الدولة في وصف الكفاءات المختلفة.

ومن جانبه، أكد مدير عام الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين العميد محمد أحمد العتيق أن الإدارة العامة للجوازات استعدت لبدء تنفيذ قانون منح الإقامة الدائمة.

وشدد العتيق على أنه تم عمل كافة الاستعدادات الإلكترونية لتقديم الطلبات وتعبئة النماذج وتجربة تلك الأعمال حتى لا يتم اكتشاف أي أخطاء في المستقبل.