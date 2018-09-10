محرك البحث “Google” يطلق خدمة جديدة في الجزائر للبحث عن الوظائف

أطلق محرك البحث google، اليوم الاثنين 10 سبتمبر، في الجزائر والعالم العربي خدمة جديدة تمكن المبحرين عبره البحث عن وظائف مباشرة من المواقع الأخبارية.

ومن المفترض أن تساعد هذه الخدمة في جعل عروض العمل مركزية على مستوى مختلف المواقع، وتسهل العثور على وظيفة.

ومن خلال هذه الخدمة المميزة والجديدة ، يمكن الوصول بطريقة بحث بسيطة إلى النتائج المفصلة حول الوضائف، بما في ذلك بيانات شاملة مثل الراتب المقترح أو ما يقوله المستخدمون عن صاحب العمل.

واستطاع موقع “TSA” من التأكد من عمل الخدمة في الجزائر، حيث يمكنك فقط أن تكتب الكلمات الأساسية “الجزائر الوظيفة” للحصول على النتائج الخاصة بفرص العمل المتاحة في الجزائر.