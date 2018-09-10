بيراف:”بعض الأشخاص إرتكبوا خطأ والأمور ستعود لمجاريها”

وصف رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية، مصطفى بيراف، العلاقة مع الدول العربية بالجيدة مؤكدا أن سمعة الجزائر في المستوى المطلوب.

وصرح بيراف لتلفزيون “النهار”:” لا يوجد أي خلل مع أي بلد عربي أو إفريقي، وسمعة الجزائر في المستوى، لكن هنالك 300 شخص من الأنصار إرتكبوا خطأ ولا يجب أن نتهم الجميع”.

“أضن أن هذا خطأ من بعض الأشخاص وطلبنا الإعتذار وتكلمت مع أول مسؤول في السفارة وإن شاء الله شدة وتفوت، ونحن نعطيهم كل الدعم والمساعدة لتطور الرياضة في العراق”.