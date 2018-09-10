طمار يكشف عن صيغة جديدة للسكن الريفي

كشف اليوم وزير السكن والعمران طمار من تبسة عن تبني قرارات جديدة في تغيير صيغة أنجاز السكنات الريفية التي ستوكل لمقاولات مصغرة تنجز مباشرة من إعانة الدولة بدلا من صبها على أقساط في حساب المستفيد ليتم أنجاز الهيكل ويكمل بعدها المواطن الإنجاز والتشطيب .

كما دعا الولاة لتصفية الملفات العالقة في قانون 08/15 المتعلق بتسوية البناءات غير المطابقة وغير المرخصة كتحد قبل نهاية السنة تحسبا لدمج هذا القانون في مضمون الصياغة الجديدة لقانون التعمير.

وأضاف تمار أن سكنات ديوان الترقية المعنية بالتنازل لا تتوقف عند تلك المسلمة في 2004 فقد مددت الحكومة الإجراء لبيع السكنات إلى غاية اليوم بموجب مرسوم تنفيذي تم توقيعه مؤخرا في انتظار صدور منشور وزاري مشتر لتطبيق الإجراء الجديد داعيا مدراء الديوان للتحرك في هذا الإطار وتوسيع الحملة الإعلامية.