زعلان يشرف على تدشين نظام الإتصالات الحديث “GSMR” لأول مرة بالجزائر

قام، اليوم الإثنين، وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان، بزيارة عمل لولاية باتنة، تفقد من خلالها مختلف مشاريع قطاعه.

ودشن الوزير علىى مستوى محطة القطار، نظام الإتصالات الحديث “جي بي أس”، الخاص بالسكك الحديدية.

وهو نظام أوروبي متطور، يستخدم لأول مرة في إفريقيا والشرق الأوسط.

والذى يمنح إمتيازات و تقنيات هامة، بين القطارات على مسافة تفوق 400 كلم، بين قسنطينة وتقرت.

حيث يسمح نظام الإتصال هذا كما قال الوزير، بضمان إتصال آمن عبر شبكة منفصلة عن باقي الشبكات الأخرى.

بالإضافة إلى أنه يضمن تأمين آلية سير القطارات و تفادي الحوادث، فضلا عن ربح وقت السفر.

كما قام زعلان بالوقوف على أشغال إنجاز الطريق الوطنى المزدوج، رقم 28 الرابط بين “بريكة والجزار” على مسافة 17 كلم، و بين “بريكة وسقانة”، على مسافة 14 كلم.

وتنقل الوزير إلى بلدية تازولت لمعاينة الطريق الوطنى رقم 31 المزدوج على مسافة 5.5 كلم.