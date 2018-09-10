والي البليدة بالنيابة يطلق أكبر عملية تنظيف للأودية المتواجدة بالبليدة

أشرف والي ولاية البليدة بالنيابة رابح آيت حسن،صباح اليوم الإثنين على الإنطلاق الرسمي لتنظيف الأودية بولاية البليدة.

حيث شملت العملية أكبر حملة نظافة وتطهير لعشرات الأودية،بغية الحد من تلوث المحيط وفيضانات الأودية ومحاصرة الأمراض المنتشرة.

جرت العملية بحضور 20 برلمانيا يمثلون مختلف ولايات الوطن،أين كانت لهم زيارة لمستشفى بوفاريك المتخصص في الأمراض المعدية.

تم تسخير إمكانيات بشرية ومادية،تمثلت في 125 عامل و 199 شاحنة هيدرو ميكانيكية للقيام بعملية التنظيف.

وبحسب القائمين على العملية،فإن حملة التنظيف ستدوم ثلاثة أيام كاملة، ويمكن تمديدها الى أسبوع حتى الإنتهاء .