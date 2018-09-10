بيراف يعتذر للسفير العراقي عن تصرفات بعض أنصار سوسطارة

وجه رئيس اللجنة الاولمبية الجزائري، مصطفى بيراف، إعتذارا رسمياً للسفير العراقي بالجزائر بعد حادثة لقاء إتحاد العاصمة والقوة الجوية العراقي.

ونشرت اللجنة الأولمبية بيانا، عبر فيه مسؤولها الأول عن تضامنه مع “الأشقاء العراقيين” منتقدا تصرف بعض أنصار سوسطارة.

كما أكد بيراف أن روابط التضامن والصداقة بين الشعبين العراقي والجزائري لا يمكن أن تتأثر بتصرفات بعض الأنصار.

وختمت اللجنة الاولمبية بيانها بإستعدادها وحضورها الدائم لتعزيز التعاون الرياضي مع العائلة الرياضية العراقية.