بالفيديو..مصطفى الآغا : ” ما يحدث الآن بين الشعبين العراقي والجزائري يجب أن يتوقف فورا”

إعتبر الإعلامي العربي بقناة الـmbc مصطفى الآغا أن الأحداث التي شهدها ملعب عمر حمادي ببولوغين مرفوضة، مطالبا بتدخل العقلاء من أجل إحتواء الوضع.

ونشر الآغا مقطع فيديو على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي تويتر قال من خلالها :

“ما يحدث الآن بين الشعبين العراقي والجزائري يجب أن يتوقف فورا، ويجب أن يتدخل العقلاء لوقف هذه المشكلة التي يمكن أن تكبر”

“ما حدث في الملعب مرفوض، كرامة الشعب العراقي محفوضة، هؤلاء كانو ضيوف ..حتى مهما حدث لا يمكن أن تشتم طائفة وتشتم ضيوف”.