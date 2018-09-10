الداعية الصلابي: تصريح حفتر دليل نزعته الإرهابية

قال الداعية الليبي، علي الصلابي، إن تصريحات خليفة حفتر ضد الجزائر بنقل المعركة إلى حدودها لا تمثل الشعب الليبي العريق بجميع مكوناته الاجتماعية والفكرية، والحريص على علاقة احترام الأشقاء الجزائريين وحسن الجوار معهم.

وقال الصلابي في بيان تحوز سبق برس نسخة منه، أن تصريح حفتر يدل على النزعة الإرهابية الدموية التواقة لسفك الدماء داخل ليبيا، ولو أتيحت له الفرصة نقلها إلى خارجها.

واعتبر الصلابي الذي يعد أحد أبرز رموز ليبيا بعد الإطاحة بالعقيد معمر القذافي إن خليفة حفتر أصبح عائق أمام المصالحة الوطنية في بليبيا ومهددا للإستقرار .

ودعا صاحب الرسالة، الليبيين لضرورة إيصال الصوت إلى الحكومة والشعب الجزائري العظيم بأننا لا نشك أبدا في حرصهم على أمن ومصلحة وخير الليبيين، مع كامل تقديرنا للجهود التي تبذلها الجزائر من أجل السلام في بلادنا.

وأثنى الداعية الليبي على العلاقات التاريخية بين البلدين، بالإضافة إلى حرص الجزائر على البقاء على الحياد مع أبناء الشعب الليبي دون الانحياز لطرف على حساب آخر بل ودافعت عن القضية الليبية في المحافل العربية والدولية تحت عنوان: أمن ليبيا ووحدة أراضيها واستقلالها.