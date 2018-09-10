“الفيفا” تكشف عن المرشحين لتشكيلة الموسم !

كشف الإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” عن أسماء اللاعبين المرشحين لتشكيلة الموسم “FifaPro11” في قائمة تضم 55 لاعب.

وسيتم الإعلان عن تشكيلة الموسم يوم 24 سبتمبر المقبل في حفل “الفيفا”.

وجاءت قائمة اللاعبين كالآتي:

حراسة المرمى: جيجي بوفون، تيبو كورتوا، دافيد دي خيا، كايلور نافاس، تير شتيغن.

خط الدفاع: جوردي ألبا، داني كرفخال، جورجيو كيليني، فان ديك، دييغو غودين، ماتس هوميلز، جوشوا كيميتش، ديان لوفرين، مارسيلو، ياري مينا، بافارد، بيكي، سيرجيو راموس، تياغو سيلفا، كيران ترييبي، رافائيل فاران، فرساليكو، كايل والكر.

خط الوسط: بوسكيتش، كاسيميرو، كويتينو، دي بروين، هازارد، إنيستا، إيسكو، كانتي، توني كروس، ماتيتش، مودريتش، بوغبا، راكيتيتش، دافيد سيلفا، فيدال.

خط الهجوم: بن زيمة، كافاني، ديبالا، غريزمان، هاري كين، ليفاندوفسكي، لوكاكو، ماندزوكيتش، ساديو ماني، صلاح، كليان مبابي، ميسي، نيمار، سواريز، كريستيانو رونالدو.