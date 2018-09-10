وزير الخارجية الليبي يتبرأ من تصريحات حفتر

تبرأ وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر السيالة من التصريحات غير المسؤولة المنسوبة إلى حفتر .

جاء هذا خلال إتصال هاتفي مع وزير الخارجية عبد القادر مساهل.

وكان خليفة حفتر قائد ما يسمى بالجيش الليبي قد هدد الجزائر بالإجتياح العسكري.

وقال حفتر خلال لقاء مع مواطينين ليبيين ان جيشه لن يسمح بحبة رمل من أرض بلاده.

وأضاف أن الحرب القائمة في بلاده بين الميليشيات الليبية ستنتقل إلى الجزائر خلال أسبوع.

كما قال ان الجزائريين لو حاولو الدخول إلى أرض ليبيا فيمكن لجيشه أن يقلب الموازين ويشن حربا على الجزائر.