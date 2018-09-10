بوعزقي: “سنتوقف عن إستيراد القمح الصلب بشرط !”

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، أن دائرته الوزارية تنوي تعليق إستيراد القمح الصلب.

وقال الوزير من خلال حضوره فوروم الإذاعة، اليوم الإثنين، أنه لن يكون هناك إستيراد لهذه المادة في حال ما إذا تمت عملية الإنتاج بنفس الوتيرة والوفرة.

في حين كشف ذات المتحدث، أن مصالحه لم تسجل إنتاجا كبيرا على مستوى القمح اللين، أين ناهز الإنتاج قرابة 8 ملايين طن.

و أرجع بوعزقي وفرة الإنتاج هذا الموسم إلى تساقط الأمطار، وتحكم الفلاحين في زراعة الحبوب بفضل التأطير.