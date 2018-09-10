بوعزقي: التوقف عن إستيراد الثوم والبقوليات قريبا

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد القادر بوعزقي، أن الدولة توجه بعض الفلاحين نحو بعض المنتوجات التي تعرف نقصا في الإنتاج.

مفيدا بأنه حاليا يتم توجيه الفلاحين نحو منتوج الثوم الذي كنا نستورده بكثرة السنوات الفارطة حيث إنتقل إنتاجه مقارنة بالسنوات الفارطة.

حيث قدر الإنتاج 500 ألف قنطار منذ سنتين، غير أن الإنتاج تجاوز مليون قنطار هذه السنة من أجل توقيف إستيراد الثوم.

مؤكدا أن هنالك برامج للتخزين ستمولها الدولة، بالإضافة إلى الخواص من أجل توفير المنتوجات الفلاحية وتوقيف إستيرادها.

خاصة مادة العدس والحمص التي تعمل الدولة على توقيف إستيرادها، أين كانت المساحة المخصصة لزراعة العدس تقدر بـ 27 ألف هكتار.

غير أن هذه السنة تم إنتاج 300 ألف قنطار من العدس بفضل السياسة والرؤية المستقبلية التي تريد الحكومة الوصول إليها.