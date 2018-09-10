“أومبلواتيك” يعود في نسخة جديدة لتوظيف الجزائريين

تنظم أمبلواتيك والوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها يوم 22 سبتمبر 2018 في الحظيرة التكنولوجية لسيدي عبد الله بالجزائر العاصمة، يوما للتوظيف في مهن الرقمنة.

ويشارك في هذا الحدث 40 شركة جزائرية وفروع من الشركات متعددة الجنسية المتواجدة في الجزائر، هذا الحدث ينظم لفائدة مطوري الويب ومهندسي الإعلام الآلي ومهندسي تكنولوجيا المعلومات.

وستتاح الفرصة للمرشحين من الشباب الخريجين أو ذوي الخبرة لإظهار مواهبهم، ولاغتنام فرصة العمل في المهن الرقمية أو حتى اتخاذ منعطف جديد في حياتهم المهنية، وستقوم المؤسسات المشاركة بالسماع لهم وفي استعداد للثقة بمواهبهم، ودعمهم في حياتهم المهنية وفتح أبواب المستقبل أمامهم.

وحسب بيان للمتعامل، يمثل يوم التوظيف في مجال تكنولوجيا المعلومات فرصة لهؤلاء الجزائريين لبناء حياتهم المهنية هنا في الجزائر، من خلال اتخاذ طريق مهن المستقبل وهذا ابتداء من اليوم.

وتعتبر الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها، التي أنشئت في 24 مارس 2004، هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تحت إشراف وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة.

ويتمثل دورها في تطوير الاستراتيجية الوطنية لتعزيز وتطوير الحظائر التكنولوجية، وتعزيز قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتشجيع المزيد من الاختراق التكنولوجي داخل المجتمع الجزائري.

وتعد الوكالة كمحفز لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودافعي الابتكار، وترافق في حظيرتها الخريجين الشباب والمبتكرين في انشاء شركاتهم الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأنشئت “أومبلواتيك كوم” في أفريل 2006 عبر جهاز “أونساج”، كشركة رائدة في التوظيف عبر الإنترنت في الجزائر، وتعد “أومبلواتيك” وكالة توظيف للعمال معتمدة من الدولة و”أنام” وهي أيضا عضو في تحالف دولي “الشبكة” يجمع أهم مواقع التوظيف في 135 بلد.