مقاول جزائري يصنع الحدث بتشييد مدرسة نموذجية (صور)

حظي مقاول جزائري، بإشادة نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي على خلفية تمكنه من إنجاز مدرسة إبتدائية بمغنية، في ولاية تلمسان، بدت كتحفة فنية متقنة الصنع، نظرا لتجهيزها بتجهيزات عصرية جذابة .

وانتشرت صور المدرسة، وسط ذهول للمتابعين على خلفية إنجازها في وقت قياسي، إذ انطلق الطاقم العامل على تشييدها نهاية شهر أفريل الفارط، لينهيها بكامل رتوشاتها نهاية شهرت أوت المنصرم.

تجدر الإشارة إلى أن مشاريع إنجاز البنى التحتية والعقارات في الجزائر، كثيرا ما تثير الجدل، على خلفية اهترائها في ظرف وجيز من بداية إستخدامها، ما جعل سمعة المقاولين سيئة ومحل شك، لذلك فالمواطنون يهللون للمشاريع التي تنجز بطريقة إستثنائية وعلى أكمل وجه، مثل هذه المدرسة.