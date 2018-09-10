توقيف داعمين للإرهاب وإفشال محاولة هجرة

أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي أمس الأحد عنصري دعم للجماعات الإرهابية بسيدي بلعباس.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الإثنين أن مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي أوقفت يوم 09 سبتمبر 2018، عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية بسيدي بلعباس. وأضاف نفس المصدر أن مفارز أخرى للجيش، ضبطت ببرج باجي مختار وعين قزام ، مركبتين (02) رباعيتي الدفع و(9.3) قناطير من المواد الغذائية و(200) غرام من مادة TNT ومعدات تفجير، فيما تم حجز (20) قنطارا من مادة التبغ ببسكرة.

من جهة أخرى، أحبط حرس السواحل بالقالة، محاولة هجرة غير شرعية لستة (06) أشخاص كانوا على متن قارب تقليدي الصنع، في حين تم توقيف (21) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان وورقلة.