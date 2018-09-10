باتنة تجني مليون قنطار من التفاح

تتوقع المصالح الفلاحية لولاية باتنة للموسم الحالي، جني حوالي مليون قنطار من التفاح أي بزيادة “معتبرة” مقارنة مع السنة الماضية.

حيث بلغ الإنتاج السنة الماضية 825 ألف قنطار من هذه الفاكهة، وذلك لظروف مناخية مست العديد من جهات الوطن.

وكشفت نفس المصلحة لـ “وأج”، أنه إلى حد الآن، جني40575 قنطار عبر مساحة بـ 258 هكتار بجنوب الولاية.

أي ما يعادل 7 بالمائة من المساحة الإجمالية الخاصة بهذه الشعبة، والمعنية بحملة الجني للموسم الفلاحي 2017/2018.

وترجح تقديرات التقنيين والمختصين، في هذه الشعبة بذات الولاية، أن يصل معدل المنتوج في الهكتار الواحد إلى حوالي 250 قنطار.

وأكد ذات الخلية بأن ما يقارب 65 بالمائة من محصول التفاح بولاية باتنة، يتكون من أصناف متأخرة.

يستمر جنيها إلى غاية أواخر شهر أكتوبر بالمناطق الجبلية، التي تعد قطبا حقيقيا لهذه الشعبة بالجهة الشرقية.

وتصل المساحة المغروسة حاليا بفاكهة التفاح بباتنة إلى 4451 هكتار منها 3817 هكتار منتجة.