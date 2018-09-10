بوعزقي: مستوردون وراء إشاعة إصابة المنتوج الفلاحي “بالكوليرا”

أفاد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد القادر بوعزقي، أن المنتوج الجزائري عرف نجاحا باهرا بفضل سياسة رئيس الجمهورية.

مشيرا خلال إستضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أن هنالك فرق رقابة دائمة لحماية المنتوج الفلاحي والزراعي.

مؤكدا أن الوزارة طمأنت منذ بداية إنتشار الوباء أنه لم يمس المنتوجات الفلاحية وهي سليمة وصالحة للإستهلاك.

وأضاف أن الوزارة على دراية بالقطاع وكيفية إنتاج المحاصيل الزراعية ومدى حرص القطاع على المحافظة على المنتوج الفلاحي.

وأشار الوزير إلى أن هنالك بعض الأصوات التي إرتفعت وحاولت مس منتوج الخضر والفواكه قبل شهرين.

مؤكدا أن نجاح المنتوج الفلاحي وازدهاره أقلق بعض الأشخاص الذي كان ربحهم الشخصي يعتمد فقط على الإستيراد.

خاصة وأنه قبل 10 سنوات كنا نستورد كل الخضر والفواكه، أما اليوم فتجاوزنا ذلك واصبحنا نصدر يوميا المنتوجات الجزائرية إلى الخارج.

ولا نستورد ماعدا منتوجين او اكثر، وكل الخضر والفواكه التي يستهلكها المواطنون منتوجات جزائرية.

وأضاف بوعزقي، أن المنتوج الفلاحي أصبح يلبي حاجيات الشعب الجزائري واصبحت المنتوج الجزائري لديه مكانة.