الجمارك الجزائرية حجزت 4 ملايين أورو وأربع خطوط دولية تحت المجهر

باشرت المديرية العامة للجمارك مخطط عمل جديد بتشديد الرقابة على الرحلات الجوية الرابطة بين أربع بلدان منها دبي، فرنسا، تركيا وإسبانيا، بعد تفطن مصالحها لمحاولات تهريب للعملة الصعبة ( الأورو والدولار) عبر تلك الرحلات.

و تفيد الأرقام التي قدمتها مصالح الجمارك عن إحباط العديد من محاولات تهريب العملة الصعبة التي وصلت في مجملها 4 ملايين أورو خلال الـ 9 أشهر من العام الجاري.،بحسب ما كشفه مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية العامة للجمارك، جمال بريكة في تصريح لـ tsa عربي.

وعلى إثر ذلك، فعلت فرق الجمارك على مستوى المطارات مخطط لتسيير المخاطر على مستوى رحلات المسافرين، لتشديد الرقابة عليها.

وإعتبر بريكة أن كل الرحلات الجوية بإتجاه دبي، فرنسا، تركيا وإسبانيا ينظر إليها على أنها تقدم مخاطر بالنسبة لتهريب العملة الصعبة نحو الخارج.

كما ثبت تورط أشخاص في تهريب المهلوسات عبر الرواق الأخضر على مستوى المطارات والموانئ، وفق ما صرح به المسؤول الجمركي، حاولوا استغلال التسهيلات المقدمة من طرف المديرية العامة للجمارك بالنسبة لأفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.

وتابع موضحا :” على هذا الأساس تم تعزيز الرقابة على مستوى الأروقة الخضراء المخصصة للعائلات وذوي الاحتياجات الخاصة وأفراد الجالية”.

وأبرز المتحدث أن عمليات الحجز للعملة الصعبة المعلن عنها في الآونة الاخيرة، مردها إجراءات الرقابة المتخذة مؤخرا تحسبا لموسم الاصطياف، والتي سيتم تعزيزها في المستقبل.

وقال مدير الإعلام والعلاقات العامة إن فرق الجمارك تمكنت من حجز 4 ملايين أورو في الفترة الممتدة من جانفي إلى سبتمبر 2018، أي في ظرف 9 أشهر، وتعتبر أكبر عمليتين الأخيريتين بكل من تبسة عبر الحدود التونسية ومطار هواري بومدين.

وخلص في الأخير إلى أن هذا النشاط الدؤوب جاء نتيجة الحركة التي تم إجراؤها مؤخرا في الإطارات والتي منحت نفسا جديدا في جهاز الجمارك.