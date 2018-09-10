فرنسا تسعى لتطوير تعليم اللغة العربية في مدارسها

رغم أن الجالية العربية والمسلمة في فرنسا تعتبر من أكثر المجتمعات تواجدا، إلا أن تعليم اللغة العربية يتذيل ترتيب اللغات الاجنبية في فرنسا، حيث تأتي وراء الصينية مثلا، وهي من المفارقات العجيبة في هذا البلد.

ويبدو أن السلطات الفرنسية تسعى لمعالجة هذا الوضع، حيث أعلنت وزارة التربية الفرنسية صباح اليوم الاثنين 10 سبتمبر، عن تنفيذ “استراتيجية نوعية للغة العربية” لتطوير تعليمها في المدرسة.

وقال وزير التعليم الفرنسي جان ميشيل بلانكر “”اللغة العربية (...) هي لغة أدبية عظيمة يجب تعلمها ليس فقط من قبل المغاربة، إنها استراتيجية نوعية كاملة فيما يتعلق باللغة العربية سنقودها. سنبحث أيضا الطريقة التي يتم بها تعلم اللغة العربية اليوم .. “.

وتأتي هذه التصريحات في إطار تقرير لمؤسسة مونتين التي دعت إلى تعزيز تعليم اللغة العربية في المدارس العامة، مؤكدة ان عدد الطلاب الذين يتعلمون اللغة العربية في التعليم المتوسط والثانوي انخفظ إلى النصف، في وقت تضاعف في المساجد.