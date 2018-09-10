المخابرات الأمركية تعزز مهام الطائرات بدون طيار في إفريقيا بالقرب من الحدود الجزائرية

تسعى المخابرات الأمريكية CIA، لتنفيذ عمليات سرية ضد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي عن طريق طائرات بدون طيار، انطلاقا من قاعدة جوية جديدة في شمال شرق النيجر، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم الاثنين 10 سبتمبر.

وتستمح هذه القاعدة المتاخمة للجزائر للسي آي إيه بتوسيع عملياتها ضد القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في جنوب ليبيا، حيث تضاف هذه العمليات السرية إلى تلك التي تقوم بها في شرق أفغانستان لشن هجمات في باكستان وجنوب السعودية لشن هجمات في اليمن.

وأكد مسؤولون نيجيريون وأميركيون أن المخابرات الأمريكية تستعمل الطائرات بدون طيار لمهام المراقبة منذ عدة أشهر من زاوية مطار تجاري صغير في ديركو، جيث تظهر صور الأقمار الصناعية أن المطار قد توسع بشكل كبير منذ شهر فيفري ليشمل ممرًا جديدًا وجدرانًا وأماكن أمنية جديدة.

وقال مسؤول أمريكي اشترط عدم ذكر اسمه إن الطائرات بدون طيار لم تستخدم بعد في مهام قتالية، ولكن يمكن استخدامها في المستقبل القريب، بالنظر إلى التهديد المتزايد في جنوب ليبيا.

ومن جهتها قالت متحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية إن الجيش الأمريكي يحتفظ بقاعدة في مطار ديركو منذ عدة أشهر لكن لم يتم إطلاق طلعات بواسطة طائرات بدون طيار من هناك.

وفقا لنفس الصحيفة تقلع الطائرات بدون طيار من قاعدة ديركو أثناء الليل، عادة ما بين الساعة 10 مساء و 4 صباحا، ومن المحتمل أن تكون الطائرات بدون طيار من طراز Predator .

كما تخطط أمريكا لإطلاق طائرات بدون طيار في العام القادم من قاعدة في النيجر في أغاديز، على بعد 350 كيلومترًا غرب ديركو.