بدوي في عنابة لحضور جنازة والي ولاية ميلة

وصل وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، إلى عنابة من أجل حضور جنازة والي ولاية ميلة أحمودة أحمد زين الدين اليوم الإثنين.

وكان والي ولاية ميلة، فقد انتقل إلى رحمة الله مساء أمس الأحد، إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، ونقل بعدها بشكل مستعجل إلى مستشفى قسنطينة.

الفقيد أحمودة أحمد زين الدين، من مواليد 10 جانفي 1961 خريج المدرسة الوطنية للإدارة.

اشتغل قبل تعيينه على رأس ولاية ميلة صيف 2016 أمينا عاما لولاية سطيف للفترة 2016- 2014.

وقبلها مديرا للتنظيم والشؤون العامة بذات الولاية للفترة “2010–2014” وقبل ذلك في نفس المنصب بولاية المسيلة للفترة “2001–2010 “.