فيروس “الفيفا” يفتح الطريق أمام “محرز” !

من المحتمل أن يواصل الجزائري “رياض محرز” المشاركة كـ “أساسي” الأسبوع المقبل مع فريقه “مانشستر سيتي” في ظل إصابة كل من “سترلينغ” و “بيرناردو سيلفا”.

وتعرض “رحيم سترلينغ” إلى إصابة على مستوى الظهر جعلته يبتعد عن المنتخب الإنجليزي.

في حين أصيب “بيرناردو سيلفا” مع منتخب بلاده “البرتغال”، أين خرج مصابا في المباراة الودية ضد المنتخب “الكرواتي”.

وسيكون الأسبوع المقبل مهما بالنسبة لنادي “مانشستر سيتي” الذي يستعد لدخول غمار “دوري أبطال أوروبا”، ولهذا فإن “غوارديولا” بحاجة لجميع لاعبيه.