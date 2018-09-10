زماموش: “أطلب الاعتذار من البعثة العراقية وعلى الجماهير التحلي بالروح الرياضية (فيديو)”

طلب قائد إتحاد العاصمة “زماموش” الإعتذار من البعثة العراقية على خلفية ما حدث يوم أمس في المباراة التي جمعت بين “إتحاد العاصمة” و”القوة الجوية” العراقي.

وقال زماموش في تصريح له: “أطلب من جماهير إتحاد العاصمة عدم تكرار مثل هذه الأمور”.

وأضاف: “علينا أن لا نخرج على نطاق الرياضة ولربما سيتسبب هذا ببعض المشاكل لنا في المباريات المقبلة”.

وتابع: “أطلب من الجماهير التحلي بالروح الرياضية، كنا فائزين بـ2-0، وعليهم نسيان الأمور السياسية”.

وختم كلامه: “حظينا بإستقبال خاص في العراق، وأطلب الإعتذار من البعثة العراقية، بصفتي قائد ومناصر هذا الفريق”.