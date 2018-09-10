رئيس الإتحاد العراقي يُلوّح بـ “الإستقالة” بسبب “سوسطارة” !

استنكر الإتحاد العراقي لكرة القدم أحداث ملعب عمر حمادي ببولوغين بسبب هتافات جماهير إتحاد العاصمة التي أدت إلى انسحاب نادي القوة الجوية العراقي.

وقال الإتحاد العراقي لكرة القدم في بيان له: “رئيس الإتحاد في إتصال مع مسؤولي الإتحاد العربي، حيث أكد رفضه التام لما حصل من إساءة للفريق العراقي”.

وأضاف: “ينتظر الإتحاد العراقي قرار الإتحاد العربي برفض أي إساءة التي تفرق بين الجماهير العربية”.

وتابع: “أكد رئيس الإتحاد العراقي أنه في حال عدم اتخاذ الاتحاد العربي قرارا منصفا، يعيد الكرة العراقية وجودها واحترامها فإنه سيقدم إستقالته كنائب لرئيس الاتحاد العربي مع انسحاب الفرق العراقية من المشاركة في بطولات الاتحاد العربي”.

يذكر أن نادي “القوة الجوية” العراقي انسحب من مباراة أمس الأحد بعد أن كان متأخرا في النتيجة 2-0.